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Явка на выборах превысила показатель прошлой кампании - Памфилова

18:00 20.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Явка на думских выборах превысила показатель прошлой кампании. Как сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, она оказалась чуть больше 51 с половиной процента.

Больше всего голосов набрала «Единая Россия», она получила конституционное большинство, но немного ухудшила результат 2016 года. В Госдуме будет пять партий, кроме того, по одномандатным округам проходят представители еще трех политических организаций в личном качестве.

Итоги голосования, по словам Памфиловой, могут быть окончательно подведены в пятницу.

Все еще нет официальных результатов онлайн-голосования в Москве, где этой системой воспользовались почти два миллиона избирателей. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил газете РБК, что результаты пришлось пересчитывать минимум четыре раза. Такую необходимость он связал с возможностью отложенного голосования, которую предоставили только москвичам.  Эхо Москвы

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