РФ ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму - посольство

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона рассчитывает, что власти США дадут исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в "Фейсбуке" посольства РФ в США.

"Вместе с тем отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов - дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - подчеркнули в посольстве.