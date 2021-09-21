Бюджет на будущий год планируется с профицитом на 1,4 трлн рублей
10:32 21.09.2021 Источник: Интерфакс
Доходы федерального бюджета РФ в 2022 году планируются в размере 25 трлн 021,9 млрд рублей, расходы - 23 трлн 610,2 млрд рублей, таким образом, профицит будет на уровне 1 трлн 411,7 рублей. Это следует из материалов к заседанию правительства 21 сентября, где будет рассмотрен проект федерального бюджета РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.
Таким образом, в 2023 году бюджет также прогнозируется с профицитом - 434,7 млрд рублей, в 2024 году ожидается дефицит в размере 315,3 млрд рублей.
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