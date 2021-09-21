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ЕС может пересмотреть отношения с США после сделки с Австралией - еврокомиссар

11:20 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может пересмотреть партнерские отношения с Соединенными Штатами на фоне ухудшения трансатлантических связей. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете "Файнэншл таймс".

"В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство", - сказал он.

Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель с целью переноса заседания Совета ЕС - США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание. "В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда понятно, что США могут дать нам", - подчеркнул еврокомиссар.

"Я твердо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это [партнерство] должно соответствовать [общим интересам]", - добавил он.

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