За попыткой переворота в Судане стоят офицеры из числа сторонников экс-президента - ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудачная попытка государственного переворота в Судане совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом передает телеканал "Аль- Арабия".

По его данным, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечается также, что они были связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Всего задержано порядка 40 офицеров, включая Бакрауи. Ситуация находится под полным контролем властей.

Согласно поступающей информации, путчисты начали действовать около 03:00 по местному времени. Между тем, как информирует "Аль-Арабия", армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.

С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. Ранее командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению "встать на защиту страны и отстоять переходный период". Известно, что никто из членов правительства и совета не пострадал, они выполнят свою работу в обычном режиме.