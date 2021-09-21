За попыткой переворота в Судане стоят офицеры из числа сторонников экс-президента - ТВ
11:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неудачная попытка государственного переворота в Судане совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом передает телеканал "Аль- Арабия".
По его данным, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечается также, что они были связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Всего задержано порядка 40 офицеров, включая Бакрауи. Ситуация находится под полным контролем властей.
Согласно поступающей информации, путчисты начали действовать около 03:00 по местному времени. Между тем, как информирует "Аль-Арабия", армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.
С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. Ранее командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению "встать на защиту страны и отстоять переходный период". Известно, что никто из членов правительства и совета не пострадал, они выполнят свою работу в обычном режиме.
НОВОСТИ
- 12:05 21.09.2021
- Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев
- 12:00 21.09.2021
- В России выявили 19 179 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 21.09.2021
- ЕС может пересмотреть отношения с США после сделки с Австралией - еврокомиссар
- 11:17 21.09.2021
- Наталья Сергунина рассказала о программе очередной акции «День без турникетов»
- 11:15 21.09.2021
- Олег Дерипаска встретился с экологическими волонтерами и учеными в Иркутске
- 11:05 21.09.2021
- Россия не оставит без внимания заявление Анкары о выборах в Госдуму в Крыму - Захарова
- 11:00 21.09.2021
- Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Парижем по отношению к Вашингтону - АФП
- 10:32 21.09.2021
- Бюджет на будущий год планируется с профицитом на 1,4 трлн рублей
- 10:20 21.09.2021
- Байден намерен вдвое поднять лимит приема беженцев
- 10:17 21.09.2021
- Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать