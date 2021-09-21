За системами дистанционного электронного голосования – будущее, уверен специалист по анализу и обработке данных

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве выполнила возложенную на нее задачи и в будущем онлайн-выборы станут привычным явлением, считает Сергей Чепиков партнер компании, занимающейся автоматизацией обработки данных tochka. ai. «Исходя из данных, которые озвучиваются, система сработала хорошо – результаты появились, жалоб на сбои нет», – говорит Чепиков. По словам эксперта, задержка с оглашением данных по ДЭГ может быть связана с тем, что системе пришлось обрабатывать большое количество разноуровневых запросов данных: «Где-то железо может не потянуло – не хватило мощности и данные обрабатывались медленнее, чем планировалось и хотелось бы организаторам. Это был пробный шар, никогда не бывает, чтобы в начале все работало идеально. Думаю, организаторы проведут работу над ошибками, учтут все возникавшие сложности».

«Я думаю, за электронным голосованием будущее, - уверен эксперт. - Мы все сейчас пользуемся различными удобным дистанционными сервисами и рано или поздно все выборы тоже будут переведены в онлайн. Мне кажется, в ближайшем будущем электронное голосование будет такой же нормой, как онлайн-заказ такси или телемедицина».