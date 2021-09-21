Сербия требует отвода отрядов косовской полиции с севера Косова - Вучич

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики.

"Наше решение - отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого - переговоры в Брюсселе", - сказал Вучич.