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Сербия требует отвода отрядов косовской полиции с севера Косова - Вучич

14:12 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики.

"Наше решение - отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого - переговоры в Брюсселе", - сказал Вучич.

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