Женщины в афганской провинции Бадгис провели демонстрацию в поддержку талибов

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганские женщины в провинции Бадгис, расположенной на северо-западе страны, провели демонстрацию в поддержку установления в стране политической системы, основанной на нормах исламского права. Об этом сообщил среду один из представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Наим в "Твиттере".

"Мы хотим установления исламского режима и [соблюдения] наших прав в соответствии с нормами шариата, мы не принимаем западную культуру", - сказали демонстранты, слова которых приводит Наим. Он добавил, что акция прошла в городе Калайи-Нау - административном центре провинции.

Между тем телеканал "Аль-Арабия" выступил с утверждением, что талибы вынудили учительниц местных школ принять участие в этой демонстрации.