0
0
165
НОВОСТИ

Минфин РФ в 2020 году осуществил рекордный объем госзаимствований

07:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственных заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году составил 5,31 трлн рублей, став рекордным за всю историю российского рынка государственных облигаций, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу. Это рекордный показатель за всю историю российского рынка гособлигаций", - отмечается в материалах.

"В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные программой государственных внутренних заимствований на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил более 2,85 трлн рублей", - указывает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

08:00 23.09.2021
Глава ВОЗ: Сегодня афганским врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать
0
69
07:45 23.09.2021
Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
0
100
07:35 23.09.2021
Главы МИД пятерки СБ ООН в основном обсуждали Афганистан - Госдеп
0
104
07:20 23.09.2021
Главы МИД РФ и Британии провели встречу на полях ГА ООН
0
128
07:15 23.09.2021
Лавров: Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО
0
176
07:05 23.09.2021
Президент Украины считает, что ООН нуждается в "реанимации"
0
175
22:40 22.09.2021
Женщины в афганской провинции Бадгис провели демонстрацию в поддержку талибов
0
518
22:00 22.09.2021
Проснувшийся на Канарских островах вулкан фонтанирует лавой
0
581
21:20 22.09.2021
Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран и территорий, в т. ч. с Гоа
0
571
20:40 22.09.2021
В России выросло производство пива и сигарет
0
595

Возврат к списку