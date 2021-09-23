Минфин РФ в 2020 году осуществил рекордный объем госзаимствований

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственных заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году составил 5,31 трлн рублей, став рекордным за всю историю российского рынка государственных облигаций, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу. Это рекордный показатель за всю историю российского рынка гособлигаций", - отмечается в материалах.

"В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные программой государственных внутренних заимствований на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил более 2,85 трлн рублей", - указывает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.