Минфин РФ в 2020 году осуществил рекордный объем госзаимствований
07:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем государственных заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году составил 5,31 трлн рублей, став рекордным за всю историю российского рынка государственных облигаций, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.
"Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу. Это рекордный показатель за всю историю российского рынка гособлигаций", - отмечается в материалах.
"В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные программой государственных внутренних заимствований на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил более 2,85 трлн рублей", - указывает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
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