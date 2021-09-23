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В Свердловской области ФСБ задержала 15 членов террористической группы

08:30 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Пять из них арестованы, десять будут выдворены из страны, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В результате проведенных в сентябре 2021 года трех спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны пятнадцать членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки", - сообщили в управлении.

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