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Чехия запросила у России правовую помощь по делу о взрывах во Врбетице

09:32 23.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Чехия запросила у России правовую помощь по делу о взрывах на военных складах в моравской Врбетице. Сотрудничать по этому делу предложили еще нескольким европейским странам, говорится на сайте чешской прокуратуры. Сейчас ведомство проверяет версию о том, что взрывы произошли из-за сработавшей мины-ловушки, которую установили сотрудники российской военной разведки. В прокуратуре отмечают, что не могут оценить, как долго продлится расследование, и какой будет его итог.

Серия взрывов произошла на военных складах во Врбетице 16 октября 2014 года. Погибли два человека. В апреле этого года Прага обвинила в случившемся российскую разведку. Это стало поводом к высылке 18 российских дипломатов, которых чешские власти идентифицировали как сотрудников ГРУ. В России обвинения в организации взрывов отвергли.  Эхо Москвы

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