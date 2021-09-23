Российскую делегацию перед началом сессии ПАСЕ ограничили в перемещении по Страсбургу
14:12 23.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Российскую делегацию за несколько дней до начала осенней сессии ПАСЕ ограничили в перемещении по Страсбургу. На это пожаловался один из представителей российской стороны.
Из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Только так судя по словам сенатора и члена российской делегации Владимира Круглого, которые приводит агентство РИА, смогут передвигаться он и коллеги. Решение ограничить их перемещение по Страсбургу в ПАСЕ объяснили тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию препаратом Спутник. Это равносильно тому, что представители российской делегации будут считаться не привитыми, даже если вакцинированы. К тому же в ЕС считают Россию эпидемиологически неблагоприятной страной в так называемой «красной зоне».
Сенатор при этом отметил, что ограничения не затронули турецкую делегацию. Турцию в ЕС тоже считают страной «красной зоны», но представители делегации привиты препаратом американской компании Pfizer, уточнил Круглый. По его словам решение, принятое в отношении российской стороны, также не затронуло украинскую делегацию в ПАСЕ. Сенатор расценил ограничения как дискриминацию России и напомнил, что Спутник разрешено применять в 70 странах мира.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение вакцины Спутник. Специалисты объяснили это тем, что во время инспекций на одной из фабрик в Уфе, которая участвует в производстве вакцины, выявили нарушения. Эхо Москвы
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