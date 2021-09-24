В России существенно выросло кредитование населения
10:00 24.09.2021 Источник: Известия
Выдача займов россиянам выросла на 19,6% с начала второго полугодия 2021-го. Сильнее всего спрос увеличился на необеспеченные ссуды, их с июля по середину сентября оформили на 36% больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Аналогичную тенденцию отметили в Национальном бюро кредитных историй. Число заявок на займы в июле и августе повысилось на 33,6%, в основном это произошло за счет пониженного спроса на фоне пандемии в прошлом году, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Рост выдач кредитов населению продолжится, несмотря на введенные ЦБ ограничения, и к концу года достигнет минимум 20%, уверен Олег Лагуткин. По его мнению, в условиях незначительного увеличения реальных располагаемых доходов населения и высокого уровня инфляции заемщики будут отдавать предпочтение собственному потреблению, а не обслуживанию долга. Известия
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