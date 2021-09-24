Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах
10:17 24.09.2021
О радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«За последние 10 лет мы добились радикального снижения детской смертности и травматизма на дорогах Москвы», — отметил градоначальник.
Он также подчеркнул, что «в плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного. Рассказываю, что мы делаем для дальнейшего снижения количества ДТП с участием детей и подростков».
В блоге отмечается, что продолжается работа по наведению порядка на дорогах, интеллектуальная транспортная система помогает автоматизировать транспортные потоки, наводится порядок в работе такси, устанавливаются переходы и организуются светофоры.
«И, конечно, продолжаем обучать и разъяснять правила безопасного поведения на дорогах», подчеркивает мэр.
Он пишет, что к концу 2021 года будут разработаны соответствующие рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 м от школ. Их реализация поможет радикально снизить вероятность дорожных инцидентов.
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