В России зарегистрировали 828 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию
12:00 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 379, до 7 376 374. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 828, до 6 574 608. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 828 против 820 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 202 273 человека. Четвертый день подряд в стране регистрирует более 800 смертей за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба.
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