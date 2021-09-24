Около 50% бюджета переписи населения потратят на оплату труда ее организаторов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины бюджета, заложенного на проведение Всероссийской переписи населения, будет потрачено на оплату труда тех, кто занимается ее организацией и проведением. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Наша перепись - одна из самых дешевых в мире. Даже при условии, что мы потратим на нее 32 млрд рублей, эта цифра заложена в бюджете, по итогу может быть меньше. При этом стоит учитывать, что практически 50% всех этих денег - это оплата труда тех, кто задействован в переписи", - заявил он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения.

По словам Смелова, еще около 8 млрд было потрачено на то, чтобы оснастить всех переписчиков планшетными компьютерами. Впоследствии эти планшеты будут переданы в другие органы исполнительной власти для использования их в работе.