РПЦ назвала визит Константинопольского патриарха в Киев нарушением канонов православия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал грубым нарушением православных канонов визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе текущего года.

"Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов", - говорится в журналах заседания Священного Синода РПЦ, размещенных на сайте Московского патриархата в пятницу.

Также, по мнению Священного Синода РПЦ, Константинопольский патриарх из-за своих действий больше не имеет права выступать от имени мирового православия.

"Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером", - отмечается в документах.

Константинопольский патриарх в августе посетил Украину, где принял участие в праздновании 30-летия ее независимости.