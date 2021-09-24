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Япония приветствует создание партнерства AUKUS - премьер

17:47 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приветствует создание партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS). Об этом в пятницу в Вашингтоне на переговорах с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга.

По данным агентства Киодо, лидеры двух государств также обсудили вопрос концепции свободного и открытого Индийско- Тихоокеанского региона, договорившись тесно сотрудничать в сфере экономики и безопасности для ее реализации.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

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