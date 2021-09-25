При взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали погибли восемь человек
15:00 25.09.2021 Источник: Интерфакс
Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщают в субботу западные СМИ.
"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.
НОВОСТИ
- 14:00 25.09.2021
- Более половины немцев заявили, что не будут скучать по Меркель после ее ухода - опрос
- 13:00 25.09.2021
- Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 211
- 12:30 25.09.2021
- Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у РФ - Эрдоган
- 12:00 25.09.2021
- В России вновь выявили более 22 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:30 25.09.2021
- Россия и Пакистан проведут военные учения на полигоне в Краснодарском крае
- 11:00 25.09.2021
- Три квартиры повреждены взрывом газа в пятиэтажке в Свердловской области
- 10:30 25.09.2021
- Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
- 10:00 25.09.2021
- Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
- 09:30 25.09.2021
- Задержаны два члена банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году
- 09:00 25.09.2021
- У ЕC имеется секретный план «газовой войны» с Россией - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать