0
0
0
НОВОСТИ

При взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали погибли восемь человек

15:00 25.09.2021 Источник: Интерфакс

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 25.09.2021
Более половины немцев заявили, что не будут скучать по Меркель после ее ухода - опрос
0
188
13:00 25.09.2021
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 211
0
257
12:30 25.09.2021
Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у РФ - Эрдоган
0
297
12:00 25.09.2021
В России вновь выявили более 22 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
0
316
11:30 25.09.2021
Россия и Пакистан проведут военные учения на полигоне в Краснодарском крае
0
344
11:00 25.09.2021
Три квартиры повреждены взрывом газа в пятиэтажке в Свердловской области
0
360
10:30 25.09.2021
Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
0
381
10:00 25.09.2021
Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
0
377
09:30 25.09.2021
Задержаны два члена банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году
0
414
09:00 25.09.2021
У ЕC имеется секретный план «газовой войны» с Россией - СМИ
0
542

Возврат к списку