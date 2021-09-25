При взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали погибли восемь человек

15:00 Источник: Интерфакс

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.