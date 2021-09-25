Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госудумы VIII созыва

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру спикера Госдумы VII созыва Вячеслава Володина на аналогичный пост в Думе нового созыва.

"Я считаю, что Вячеслав Викторович [Володин] вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва", - сказал он на встрече с лидерами партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов.

Путин также отметил, что принятие данного решения остается за лидерами партий.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина избрать Вячеслава Володина председателем Госдумы 8-го созыва.

"Я полностью поддерживаю идею избрать на должность председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Он достойно работал в предыдущий период и, мне кажется, может организовать эту работу с неменьшим блеском в предстоящий период", - сказал Медведев на встрече президента РФ с руководством политических партий.