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Эрдоган: Я бы хотел, чтобы США ушли из Сирии и Ирака...

19:45 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ранее ушли из Афганистана. Об этом турецкий президент Тайип Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу Си-би- эс, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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