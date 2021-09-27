Пекин может воспринимать появление у нас новых подлодок как угрозу - премьер Австралии

10:32 Источник: Газета.Ru

Австралия делала расчет на то, что Пекин может воспринять появление у нее в рамках трехстороннего партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок как угрозу. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в интервью телеканалу CBS.

«Я считаю, что так и должно быть <...> Австралия имеет полное право принимать решения в наших суверенных интересах для обеспечения нашей обороны, для работы с нашими партнерами, для создания более стабильного региона, для обеспечения эффективного баланса в интересующем регионе, что означает, что все страны могут торговать и взаимодействовать друг с другом и повышать благосостояние своего народа», — сказал премьер.

При этом, по словам Моррисона, он не видит причин для ответных действий со стороны Китая. Он также считает, что военный конфликт в регионе можно избежать. Газета.Ru