Эксперты с помощью ИИ на 90% определили картину Рубенса в Лондоне как подделку - СМИ
21:20 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полотно, приписываемое кисти нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "Самсон и Далила" и считающееся одной из жемчужин лондонской Национальной галереи (НГ), почти наверняка подделка. К такому выводу пришли швейцарские эксперты в результате исследования давнего предмета споров специалистов с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщает в понедельник газета "Дейли телеграф".
Для сканирования полотна, приобретенного НГ в 1980 году на аукционе в Лондоне за 2,5 млн фунтов стерлингов (3,4 млн долларов), исследователи использовали программу ИИ, способную улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого художника. По словам ученой Карины Пововичи, она была "просто шокирована: каждый фрагмент, каждый квадрат оказался более чем на 90% фальшивым". "Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что не ошиблись, но результат был одинаковым", - сказала исследователь.
Эти же технологии ранее использовались для сканирования другой картины A View of Het Steen in the Early Morning ("Вид на Хет Стин ранним утром"), приписываемой Рубенсу, авторство которой никогда не подвергалось сомнению. Согласно результатам это произведение с вероятностью 98,76% было создано нидерландским художником.
Новые данные подтверждают, как указывает издание, "предположения о происхождении "Самсона и Далилы", при этом некоторые эксперты утверждают, что эта работа является всего лишь копией утерянной оригинальной картины Рубенса, написанной около 1610 года.
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