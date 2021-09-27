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НОВОСТИ

В США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

22:00 27.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В США испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Как сообщает Пентагон, ее запустили с самолета. Двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Пять скоростей – это свыше 6 тысяч километров в час. Как отмечается, это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.  Эхо Москвы

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