В США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

22:00 Источник: Эхо Москвы

В США испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Как сообщает Пентагон, ее запустили с самолета. Двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Пять скоростей – это свыше 6 тысяч километров в час. Как отмечается, это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Эхо Москвы