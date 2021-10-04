Около 60% детей в РФ приходят в первый класс с нарушениями устной речи - эксперт
17:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 60% российских школьников приходят в первый класс с нарушениями устной речи, к которым также добавляются проблемы с письмом и чтением. Об этом в понедельник заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, член экспертного совета Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией Маргарита Русецкая.
"Изменение системы диагностики привело к тому, что значительная часть детей не получает помощь вовремя, в дошкольный период, и, соответственно, число детей с нарушением письма и чтения в школе увеличивается. Это статистически доказанный факт. Таких детей и ранее было 20-25%. Сейчас, по самым скромным подсчетам, до 60% детей приходят в первый класс с нарушениями устной речи. И к ним еще добавляются трудности письма и чтения", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.
Как пояснила Русецкая, одной из причин такого положения дел является сокращение числа обязательных обследований для детей. "Мы понимаем, что из нашей практики исчезли диспансеризации обязательные, которые выявляли детей с речевыми нарушениями и направляли этих детей в логопедические группы. Тем самым большая часть таких детей, получив своевременную необходимую помощь логопеда, приходила в школу уже не просто на равных позициях с остальными детьми, а иногда демонстрируя и превосходящую успешность. Сейчас этой диагностики на системной основе нет", - заявила она.
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