Начальник Генштаба передал звезду Героя России внуку участника Великой Отечественной войны
14:52 08.10.2021
В соответствии с Указом президента России от 16 августа 2021 г. № 465 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Торжественная передача знака особого отличия «Золотая Звезда» Героя России прошла в Национальном центре управления обороной. Награду внуку комдива лично передал начальник Генерального штаба – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Замглавы российского военного ведомства отметил, что среди многих соединений и частей Красной Армии особенно выделялась дивизия под командованием полковника Полосухина Виктора Ивановича.
«Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии» - заявил Валерий Герасимов.
Также глава российского Генштаба высоко оценил профессионализм комдива.
«Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой» - отметил генерал армии Валерий Герасимов.
В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года.
«К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской федерации» - сказал начальник Генерального штаба.
.
НОВОСТИ
- 15:32 08.10.2021
- Решение о пересмотре цен контрактов на капремонт не отразится на взносах - Минстрой РФ
- 15:12 08.10.2021
- После лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени - Мурашко
- 15:05 08.10.2021
- «Портал DA» представил обновленную версию мобильного приложения
- 15:00 08.10.2021
- Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях - Путин
- 14:32 08.10.2021
- Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой"
- 14:30 08.10.2021
- Сбер открыл регистрацию на турнир SmartMarket Cup HTML5 Games с призовым фондом 1,5 млн рублей
- 14:12 08.10.2021
- Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана - агентство
- 14:00 08.10.2021
- Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
- 13:32 08.10.2021
- Россия реализует ответные меры в отношении НАТО
- 13:20 08.10.2021
- Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать