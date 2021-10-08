Начальник Генштаба передал звезду Героя России внуку участника Великой Отечественной войны

14:52

В соответствии с Указом президента России от 16 августа 2021 г. № 465 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Торжественная передача знака особого отличия «Золотая Звезда» Героя России прошла в Национальном центре управления обороной. Награду внуку комдива лично передал начальник Генерального штаба – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что среди многих соединений и частей Красной Армии особенно выделялась дивизия под командованием полковника Полосухина Виктора Ивановича.

«Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии» - заявил Валерий Герасимов.

Также глава российского Генштаба высоко оценил профессионализм комдива.

«Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой» - отметил генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года.

«К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской федерации» - сказал начальник Генерального штаба.

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