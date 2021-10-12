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Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии

20:40 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель премьер-министра, министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в вооруженных силах эмирата в ряде подразделений. Об этом сообщило во вторник Кувейтское информационное агентство (КУНА).

"Кувейтские женщины доказали, что они [действовали наравне] с мужчинами во всех областях, в самых сложных условиях и периодах, через которые прошла страна, поэтому пришло время предоставить им возможность проходить службу в Армии Кувейта бок о бок с мужчинами", - приводит слова министра обороны Кувейта агентство КУНА.

Отмечается, что на первых этапах женщины смогут служить в медицинских и вспомогательных подразделениях кувейтской армии в качестве младших офицеров и специалистов.

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