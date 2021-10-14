Рособрнадзор допускает отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за ковида

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор допускает, что в 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ будет отменен из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Мы в течение двух лет и сейчас наблюдаем рост заболеваний. Это октябрь-ноябрь - в прошлом году такая ситуация была, а следующий пик - это конец марта и апрель. Как раз досрочный период у нас проходил в это время. Конечно же, все ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но этого не происходит, с большой вероятностью весной тоже будут какие-то проблемы. Здесь вопрос дискуссионный, и сейчас мы точно не можем ответить, будет он или нет, но если ситуация будет сохраняться такая, мы думаем, что все будет перенесено в одну волну летнюю", - сказал он на пресс- конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.