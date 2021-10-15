Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $85 за баррель

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,23% и достигла $85,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:50 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель в октябре 2018 года.

К 10:54 мск стоимость нефти марки Brent ускорила рост до $85,1 за баррель (+1,31%).