Путин прокомментировал ситуацию с Карабахом словами "плохой мир лучше, чем хорошая война"
13:07 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".
Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин заметил, что "все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", - сказал президент РФ.
Он отметил, что ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития входящих в него стран, повышения благосостояния граждан. "Именно на это направлена реализация обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", - заключил Путин.
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