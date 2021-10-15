Путин прокомментировал ситуацию с Карабахом словами "плохой мир лучше, чем хорошая война"

13:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".

Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин заметил, что "все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", - сказал президент РФ.

Он отметил, что ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития входящих в него стран, повышения благосостояния граждан. "Именно на это направлена реализация обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", - заключил Путин.