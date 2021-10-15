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По поводу инцидента в Японском море Минобороны РФ вызвало военного атташе США

19:35 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee ("Чейфи"), который пытался нарушить российскую границу в Японском море. Об этом сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, атташе указали на непрофессиональные действия американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ("Чейфи") ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота России "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.

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