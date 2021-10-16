На портале "Растим детей" стали доступны консультации для родителей школьников - - Минпросвещения РФ
15:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У министерства работает в помощь родителям, которые в ней нуждаются, методическая консультативная площадка, портал "Растим детей". Там каждый родитель может задать любой интересующий его вопрос и получить ответ от профессионалов. Этой возможностью можно пользоваться", - сказала она на панельной дискуссии в рамках Всероссийского родительского форума Российского движения школьников.
По словам Погосян, сейчас министерство также работает над тем, чтобы сделать Всероссийские родительские собрания как можно более интересными для родителей. "Мы работаем сейчас над тем, чтобы родительские собрания были интересными, чтобы они были содержательными и наполненными правильным контентом. Мы запустили проект родительских собраний. Вы можете задать нам свой вопрос, и мы обязательно осветим те темы, которые вам интересны", - подчеркнула она.
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