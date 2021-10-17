Новые правила выезда детей за границу вступают в силу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, вступил в силу в России 17 октября. Один из родителей теперь может запретить вывести ребенка в одну или несколько стран на определенное время, при этом срок рассмотрения его заявления об этом займет всего два дня, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Приказ МВД России "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ" вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказали в пресс-центре.