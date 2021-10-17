Песков рассказал, каким образом Путин общается с Зеленским

14:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту России Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков. "Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники "нормандской четверки" не общаются все вместе.