Песков рассказал, каким образом Путин общается с Зеленским
14:06 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков. "Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники "нормандской четверки" не общаются все вместе.
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