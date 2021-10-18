США готовы укреплять обороноспособность Грузии - глава Пентагона

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в "Твиттере" в воскресенье.



Министр обороны США отметил, что его самолет приземлился в республике. "США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь", - добавил он.



Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин "посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе". Точные даты визитов не называли. Согласно распространенной ранее Североатлантическим альянсом информации, встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21-22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.



