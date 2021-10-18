Отношения России и Запада становятся все более сложными, считает глава МИД ФРГ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение закрыть постоянное представительство РФ при НАТО и приостановить деятельность военной миссии связи и информационного бюро альянса в Москве осложняет взаимоотношения России и Запада. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник в Люксембурге после планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Это осложняет ситуацию, которая и без того была непростой", - приводит его слова агентство Рейтер. "Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией", - сказал Маас, отметив, что принятое в Москве решение "серьезно повредит" ее отношениям с западными странами.