Израиль направит $1,5 млрд на противодействие ядерной программе Ирана - ТВ
09:32 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль намерен выделить 5 млрд шекелей (около 1,5 млрд долларов) для подготовки своих вооруженных сил к потенциальному удару по ядерным объектам Ирана. С таким утверждением выступил в ночь на вторник, не называя источников, 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, в эти средства войдут 3 млрд шекелей из предыдущего бюджета страны и дополнительные 2 млрд шекелей из бюджета на 2022 год, который должен быть утвержден правительством Израиля в следующем месяце. Средства предназначены на закупку различных типов самолетов, беспилотных летательных аппаратов и уникальных видов вооружений, необходимых для атаки на укрепленные подземные объекты, утверждает канал.
10 октября израильский премьер Нафтали Беннет заявил, что "ответственность Израиля состоит в том, чтобы убедиться на деле, а не на словах, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия". 13 октября министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном отметил, что каждый день отсрочки в переговорах с Ираном делает Тегеран ближе к разработке ядерного оружия и что Израиль "сохраняет за собой право действовать в любой момент и любым способом", что, по его словам, является "не только правом, но ответственностью" еврейского государства.
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