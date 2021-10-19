Поддержки от работодателя в России не хватает каждой пятой работающей маме - опрос
10:05 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материальной поддержки от работодателя не хватает каждой пятой работающей маме. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, проведенного в период 23 сентября - 15 октября 2021 года среди 500 экономически активных женщин во всех округах России, имеющих детей дошкольного возраста и постоянную работу.
"Материальной поддержки от работодателя не хватает каждой пятой работающей маме (20%). Каждая шестая (16%) хотела бы работать по гибкому графику, чтобы совмещать карьеру и материнство. Дошкольники часто болеют, поэтому 15% опрошенных ждут от организации лояльности в случае необходимости уйти на больничный или отпроситься с работы. Дополнительных дней отпуска или выходных не хватает 13%", - говорится в результатах опроса.
О других мерах поддержки работающие мамы упоминали реже. Так, 5% хотели бы иметь возможность перейти на удаленную работу. Столько же были бы рады, если бы их работодатель периодически проводил детские праздники и мастер-классы, приобретал для детей сотрудников билеты в кино, театры, цирк или зоопарк. 4% респондентов мечтают, чтобы компания организовала детский сад недалеко от офиса. Еще 4% хотят гарантированного приоритета перед бездетными сотрудниками в предоставлении отпуска. Подарков на Новый год и путевок в детские лагеря и санатории желали бы по 2%. Другие меры поддержки назвали 6% матерей - в их числе возможность неполной занятости, гарантии сохранения работы при сокращении штата, доплаты к больничному по уходу за ребенком до среднего заработка, возможность переквалификации, оплата обучения и т. д.
Впрочем, по мнению почти каждой пятой работающей мамы (19%), существующих в России мер поддержки достаточно для поддержки материнства и детства.
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