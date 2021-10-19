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В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии - Песков

17:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о введении охраны школ силами Росгвардии не обсуждается в Кремле, этим занимаются ответственные ведомства, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства", - сказал он, отвечая на вопрос, идет ли в администрации главы государства обсуждение инициативы по обязательной охране школ росгвардейцами после того, как в Перми произошел очередной инцидент со стрельбой в учебном заведении.

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