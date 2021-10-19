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Киев всеми правовыми способами попытается вернуть Саакашвили на Украину - глава Минюста

18:40 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс- президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда".

"Мы-то будем стараться [вернуть Саакашвили], а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии <...> Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут <...> Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал глава Минюста.

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