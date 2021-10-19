Киев всеми правовыми способами попытается вернуть Саакашвили на Украину - глава Минюста
18:40 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс- президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда".
"Мы-то будем стараться [вернуть Саакашвили], а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии <...> Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут <...> Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал глава Минюста.
НОВОСТИ
- 19:20 19.10.2021
- РФ ожидает гарантий по «Северному потоку — 2» для увеличения поставок газа в Европу - Bloomberg
- 18:00 19.10.2021
- Армия Израиля ограничила доступ к прилегающим к сектору Газа районам
- 17:32 19.10.2021
- Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России
- 17:27 19.10.2021
- Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций - РПН
- 17:12 19.10.2021
- Кабмин направит еще около 69 млрд руб. на соцвыплаты медикам на фоне пандемии - Мишустин
- 17:07 19.10.2021
- Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая людей 60+ и хронических больных
- 17:00 19.10.2021
- В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии - Песков
- 16:55 19.10.2021
- Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате
- 16:32 19.10.2021
- Премировать всех россиян за прививки от ковида вряд ли возможно, считает Песков
- 16:12 19.10.2021
- Путин сообщил премьеру Италии о готовности участвовать в саммите "двадцатки" по видеосвязи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать