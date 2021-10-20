В Австралии более 70% населения полностью привиты против COVID-19 - министр
09:05 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 70% взрослого населения Австралии к настоящему времени иммунизированы двумя компонентами вакцины против коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант.
Согласно озвученным данным, к настоящему времени одну дозу вакцины в Австралии получили более 17,5 млн человек (85,5% жителей страны старше 16 лет), а две дозы - более 14,5 млн человек (70,1%). При этом жители в возрасте старше 70 лет практически полностью завершили вакцинацию: к настоящему времени две дозы вакцины получили 86,2% людей этой возрастной группы, а 97,8% сделали первую прививку. "Австралия достигла необходимого порога двойной вакцинации и готова перейти к следующему этапу национального плана по выходу из пандемии", - сказал министр в ходе онлайн- брифинга в Канберре.
Летом страна столкнулась с новой волной распространения коронавируса, затронувшей самые густонаселенные регионы Австралии - штаты Новый Южный Уэльс и Виктория. Однако в последние недели суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом неуклонно снижается, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения, начатой в феврале текущего года. Для иммунизации населения в стране применяются вакцины американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Власти рассчитывают привить всех желающих до конца года.
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