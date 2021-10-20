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НОВОСТИ

Игра от Сбера, в которой можно научиться инвестировать

16:33 20.10.2021

СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов. Игра существует Вконтакте в формате мини-приложения и создана для того, чтобы молодежь без финансовых рисков смогла разобраться в инвестиционных инструментах, так как все финансовые операции в мини-приложении происходят с использованием виртуальной валюты.

Тем не менее, есть возможность выиграть и реальные деньги - до 3900 рублей на брокерский счёт. Для этого нужно сыграть в игру и попасть в топ игроков в финале, открыть брокерский счет в СберБанк Онлайн и внести на него сумму от 100 рублей. В игре пользователи знакомятся с четырьмя инвестиционными продуктами: акциями, облигациями, фондами, валютой. Руководствуясь советами и отслеживая новости пользователи могут вырастить свои инвестиционные вложения, хотя как в игре, так и на реальной бирже, не всё так просто и предсказуемо.

В «Портфельмере» пользователю показывается реальная картина мира, в которую входят и финансовые риски, и осторожность, связанная с любой инвестиционной деятельностью, а не идеальный мир. Сбербанк осознает, как важна финансовая грамотность для молодых людей, и стремится с помощью игры помочь разобраться в работе этих инструментов.

Как сказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, «Молодежь сегодня активно смотрит на инвестиции как популярный и востребованный инструмент для управления своими деньгами. Но у них есть ряд опасений — например, рискованно и сложно. И многие из этих опасений оправданны. Поэтому наша приоритетная задача в работе с молодой аудиторией — повышение финансовой грамотности в отношении инвестиций. Мы стремимся в первую очередь помочь разобраться в том, как это работает, какие инструменты инвестирования существуют и чем они отличаются, рассказать о рисках и возможностях».

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