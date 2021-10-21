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В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов

07:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потепление ожидается в столичном регионе до 15 градусов в пятницу, 22 октября, что на 8-9 градусов выше нормы для этого периода осени. При этом, в четверг жителей области ожидает потепление до 13-14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем (21 октября - прим. ТАСС) +13, +14 градусов. Кстати говоря, в пятницу даже до +15 градусов в Московской области, в ночь в пятницу - 9-11 градусов тепла, это примерно на 8-9 градусов выше многолетних значений", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что такое резкое потепление связано с приходом циклона "средиземноморского происхождения", который несет теплый воздух с юга и на периферии которого будет находится Москва.

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