В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов
07:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Днем (21 октября - прим. ТАСС) +13, +14 градусов. Кстати говоря, в пятницу даже до +15 градусов в Московской области, в ночь в пятницу - 9-11 градусов тепла, это примерно на 8-9 градусов выше многолетних значений", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что такое резкое потепление связано с приходом циклона "средиземноморского происхождения", который несет теплый воздух с юга и на периферии которого будет находится Москва.
НОВОСТИ
- 08:10 21.10.2021
- Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос
- 07:50 21.10.2021
- Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году
- 07:35 21.10.2021
- До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
- 07:20 21.10.2021
- Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
- 07:16 21.10.2021
- Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
- 07:10 21.10.2021
- У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone
- 23:30 20.10.2021
- "Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
- 23:00 20.10.2021
- ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
- 22:30 20.10.2021
- Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач
- 22:11 20.10.2021
- Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать