Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины

07:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием "TRUTH social". Об этом говорится в распространенном во вторник от имени политика пресс-релизе компании.

"Миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки <...>. TMGT скоро запустит социальную сеть "TRUTH social", - говорится в сообщении.