0
0
0
НОВОСТИ

Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос

08:10 21.10.2021 Источник: РБК

В России лишь 8% сотрудников согласились бы передать свои биометрические данные работодателю без дополнительных условий, следует из совместного исследования компаний HeadHunter и «Инфосистемы Джет» (есть у РБК), которое проводилось летом этого года.

При этом 38% опрошенных не готовы предоставлять данные ни при каких условиях. Остальные готовы передать биометрию, например, для доступа на территорию организации (на это согласны 43% респондентов), для доступа в различные помещения (39%). Реже — для входа в систему компьютера (34%), подтверждения совершения значимых операций и доступа к критическому оборудованию (30%), учета рабочего времени (23%), оплаты в корпоративной столовой (19%).

Почти половина респондентов боятся, что их данные будут украдены и использованы без их ведома и эти данные нельзя будет поменять в отличие от пароля (такое опасение поддержали 43%). Еще 29% назвали подобные данные слишком личными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 21.10.2021
Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году
0
92
07:35 21.10.2021
До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
0
121
07:20 21.10.2021
Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
0
138
07:16 21.10.2021
Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
0
144
07:10 21.10.2021
У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone
0
166
07:00 21.10.2021
В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов
0
147
23:30 20.10.2021
"Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
0
559
23:00 20.10.2021
ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
0
511
22:30 20.10.2021
Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач
0
537
22:11 20.10.2021
Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"
0
562

Возврат к списку