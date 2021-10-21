Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос

08:10 Источник: РБК

В России лишь 8% сотрудников согласились бы передать свои биометрические данные работодателю без дополнительных условий, следует из совместного исследования компаний HeadHunter и «Инфосистемы Джет» (есть у РБК), которое проводилось летом этого года.



При этом 38% опрошенных не готовы предоставлять данные ни при каких условиях. Остальные готовы передать биометрию, например, для доступа на территорию организации (на это согласны 43% респондентов), для доступа в различные помещения (39%). Реже — для входа в систему компьютера (34%), подтверждения совершения значимых операций и доступа к критическому оборудованию (30%), учета рабочего времени (23%), оплаты в корпоративной столовой (19%).





Почти половина респондентов боятся, что их данные будут украдены и использованы без их ведома и эти данные нельзя будет поменять в отличие от пароля (такое опасение поддержали 43%). Еще 29% назвали подобные данные слишком личными.