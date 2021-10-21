На юге Сирии ракетному обстрелу подверглась военная база США
09:20 21.10.2021 Источник: Газета.Ru
На юге Сирии американская военная база Эт-Танф подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных боевых аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen. Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки, сообщает канал. После обстрелов произошли пожары. На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет.
База находится на границе Сирии, Ирака и Иордании. Ранее там происходили бои между США и сторонниками «Исламского государства (организация запрещена в России)». Газета.Ru
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