На юге Сирии ракетному обстрелу подверглась военная база США

09:20 Источник: Газета.Ru

На юге Сирии американская военная база Эт-Танф подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных боевых аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen. Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки, сообщает канал. После обстрелов произошли пожары. На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет.

База находится на границе Сирии, Ирака и Иордании. Ранее там происходили бои между США и сторонниками «Исламского государства (организация запрещена в России)». Газета.Ru