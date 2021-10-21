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НОВОСТИ

В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений COVID-19

12:50 21.10.2021

Для приостановки динамики распространения коронавирусной инфекции в Москве будут продлены ноябрьские праздники - пишет в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на указ, опубликованный на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней», — сообщает градоначальник.

В материале подчеркивается, что нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года: «В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации».

Отмечается, что практика нерабочих дней является наиболее эффективной для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как позволяет в кратчайшие сроки сократить количество контактов между людьми.

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