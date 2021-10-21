В Подмосковье введены антиковидные ограничения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв своим постановлением ввел на территории Подмосковья ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.



С 28.10.2021 по 07.11.2021 в Московской области устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается:

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку;

- работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой;

- работа организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;

- работа физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов;

- проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий. В том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах;

- посещение стоматологий за исключением экстренной помощи;

- работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков (за исключением территорий расположеных на открытом воздухе);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

С 28.10.2021 по 07.11.2021 приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.

С 28.10.2021 по 07.11.2021 посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями:

- 50% от общей вместимости;

- наличие у всех зрителей QR-кодов;

- использования масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора.

С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области:

- приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев;

- количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код.

Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями:

- 70% от общей вместимости;

- наличие у всех зрителей QR-кодов;

- использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора.

Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.

Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны перевести на дистанционную работу:

- всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших;

- 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников.

С 28.10.2021 по 07.11.2021 устанавливаются каникулы для школьников.