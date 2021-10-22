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Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах

10:05 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Владимир Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах. Тему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» поднял главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он попросил Путина провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить с ними этот закон.

В ходе полемики с Муратовым Путин впервые поздравил его с присуждением Нобелевской премии мира.  Эхо Москвы

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