Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах
10:05 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент Владимир Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах. Тему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» поднял главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он попросил Путина провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить с ними этот закон.
В ходе полемики с Муратовым Путин впервые поздравил его с присуждением Нобелевской премии мира. Эхо Москвы
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