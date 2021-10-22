Талибы обезглавили афганскую спортсменку - СМИ

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Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) обезглавили волейболистку, члена национальной молодежной женской сборной Афганистана. Жуткие фотографии были размещены в соцсетях. Как пишет New York Post, Махаджабид Хакими была одним из лучших игроков Кабульского городского клуба. Она была казнена в рамках операции войск «Талибана» по поиску спортсменок в столице Афганистана.

По разным данным, девушку могли казнить в начале октября или даже в августе, еще до окончательного захвата талибами Кабула. Все это время родные убитой молчали, так как были запуганы. znak.com